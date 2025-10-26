Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Sabadell B - CF Ciudad Cooperativa 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига: Sabadell BCF Ciudad Cooperativa . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига
Sabadell B
82'
Отменен
1 : 2
26 октября 2025
CF Ciudad Cooperativa
7'
90'
CF Ciudad Cooperativa icon
7'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,7
Sabadell II icon
82'
CF Ciudad Cooperativa icon
90'
Текстовая трансляция
7'
CF Ciudad Cooperativa - 1-ый Гол
12'
Угловой
Sabadell II - Угловой
23'
Угловой
Sabadell II - Угловой
23'
Угловой
Sabadell II - Угловой
38'
Угловой
Sabadell II - Угловой
45'
Угловой
CF Ciudad Cooperativa - Угловой
45+4'
Угловой
Sabadell II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,7
49'
Угловой
Sabadell II - Угловой
51'
Угловой
Sabadell II - Угловой
61'
Угловой
Sabadell II - Угловой
82'
Sabadell II - 2-ой Гол
90'
CF Ciudad Cooperativa - 3-ий Гол

Превью матча Sabadell B — CF Ciudad Cooperativa

Команда Sabadell B в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2.

Статистика матча

Владение мячом
Sabadell B Sabadell B
67%
CF Ciudad Cooperativa CF Ciudad Cooperativa
33%
Атаки
92
62
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
