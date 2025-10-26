Смотреть онлайн Sabadell B - CF Ciudad Cooperativa 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: Sabadell B — CF Ciudad Cooperativa . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Sabadell B — CF Ciudad Cooperativa
Команда Sabadell B в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2.