Смотреть онлайн CD Alegria - AD San Viator 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: CD Alegria — AD San Viator . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Испания - Региональная лига
CD Alegria
58'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
2'
AD San Viator - Угловой
3'
AD San Viator - Угловой
3'
AD San Viator - Угловой
15'
AD San Viator - Угловой
31'
CD Alegria - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
CD Alegria - 1-ый Гол
61'
AD San Viator - Угловой
75'
CD Alegria - Угловой
87'
CD Alegria - Угловой
90+5'
CD Alegria - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча CD Alegria — AD San Viator
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
87
83
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
7
1
