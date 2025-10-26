26.10.2025
Смотреть онлайн КД Падура - Содупе УК 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: КД Падура — Содупе УК . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Испания - Региональная лига
Текстовая трансляция
17'
Sodupe - Угловой
26'
КД Падура - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
56'
КД Падура - Угловой
59'
КД Падура - 2-ой Гол
64'
Sodupe - 3-ий Гол
66'
Sodupe - 4-ый Гол
68'
КД Падура - Угловой
71'
Sodupe - 5-ый Гол
90+4'
КД Падура - Угловой
90+6'
КД Падура - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3
Превью матча КД Падура — Содупе УК
Статистика матча
Комментарии к матчу