26.10.2025

Смотреть онлайн КД Падура - Содупе УК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига: КД ПадураСодупе УК . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига
КД Падура
26'
59'
90+6'
Завершен
3 : 3
26 октября 2025
Содупе УК
64'
66'
71'
Смотреть онлайн
КД Падура icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
КД Падура icon
59'
Sodupe icon
64'
Sodupe icon
66'
Sodupe icon
71'
КД Падура icon
90+6'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Sodupe - Угловой
26'
КД Падура - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
КД Падура - Угловой
59'
КД Падура - 2-ой Гол
64'
Sodupe - 3-ий Гол
66'
Sodupe - 4-ый Гол
68'
Угловой
КД Падура - Угловой
71'
Sodupe - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
КД Падура - Угловой
90+6'
КД Падура - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча КД Падура — Содупе УК

Статистика матча

Владение мячом
КД Падура КД Падура
49%
Содупе УК Содупе УК
51%
Атаки
88
83
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
