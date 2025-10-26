Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Catarinense 3 : Guarani de Palhoca — СК Жарагуа . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Guarani de Palhoca — СК Жарагуа

Команда Guarani de Palhoca в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-4. Команда СК Жарагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-8. Команда Guarani de Palhoca в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. СК Жарагуа забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды СК Жарагуа, в том матче победу одержали гостьи.