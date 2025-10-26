Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Guarani de Palhoca - СК Жарагуа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Catarinense 3: Guarani de PalhocaСК Жарагуа . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Campeonato Catarinense 3
Guarani de Palhoca
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
СК Жарагуа
90+2'
Счет после первого тайма 0:0 : 5,6
SC Jaragua icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:1 : 5,6
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Guarani de Palhoca - Угловой
13'
Угловой
Guarani de Palhoca - Угловой
19'
Угловой
Guarani de Palhoca - Угловой
37'
Угловой
Guarani de Palhoca - Угловой
38'
Угловой
SC Jaragua - Угловой
40'
Угловой
SC Jaragua - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,6
51'
Угловой
Guarani de Palhoca - Угловой
60'
Угловой
SC Jaragua - Угловой
72'
Угловой
Guarani de Palhoca - Угловой
74'
Угловой
Guarani de Palhoca - Угловой
90+2'
SC Jaragua - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1 : 5,6

Превью матча Guarani de Palhoca — СК Жарагуа

Команда Guarani de Palhoca в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-4. Команда СК Жарагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-8. Команда Guarani de Palhoca в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. СК Жарагуа забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды СК Жарагуа, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Guarani de Palhoca
Guarani de Palhoca
СК Жарагуа
Guarani de Palhoca
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
СК Жарагуа
СК Жарагуа
0:2
Guarani de Palhoca
Guarani de Palhoca
Обзор
12.10.2025
Guarani de Palhoca
Guarani de Palhoca
6:1
СК Жарагуа
СК Жарагуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Guarani de Palhoca Guarani de Palhoca
47%
СК Жарагуа СК Жарагуа
53%
Атаки
75
84
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA