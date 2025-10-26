Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Junior U20 - Envigado FC U20 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Лига U20: Junior U20Envigado FC U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

МСК
Колумбия - Лига U20
Junior U20
55'
71'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Envigado FC U20
43'
Смотреть онлайн
Envigado FC U20 icon
43'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Junior U20 icon
55'
Junior U20 icon
71'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Junior U20 - Угловой
16'
Угловой
Envigado FC U20 - Угловой
18'
Угловой
Junior U20 - Угловой
43'
Envigado FC U20 - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Envigado FC U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
53'
Угловой
Junior U20 - Угловой
55'
Junior U20 - 2-ой Гол
62'
Угловой
Junior U20 - Угловой
63'
Угловой
Junior U20 - Угловой
63'
Угловой
Junior U20 - Угловой
71'
Junior U20 - 3-ий Гол
77'
Угловой
Envigado FC U20 - Угловой
83'
Угловой
Envigado FC U20 - Угловой
88'
Угловой
Envigado FC U20 - Угловой
89'
Угловой
Junior U20 - Угловой
90'
Угловой
Junior U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,2

Превью матча Junior U20 — Envigado FC U20

Команда Junior U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Envigado FC U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-17. Команда Junior U20 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Envigado FC U20 забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Envigado FC U20, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Junior U20
Junior U20
Envigado FC U20
Junior U20
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
04.11.2025
Envigado FC U20
Envigado FC U20
0:0
Junior U20
Junior U20
Обзор

Статистика матча

Атаки
98
87
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
