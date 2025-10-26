Смотреть онлайн Junior U20 - Envigado FC U20 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Лига U20: Junior U20 — Envigado FC U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
Превью матча Junior U20 — Envigado FC U20
Команда Junior U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Envigado FC U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-17. Команда Junior U20 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Envigado FC U20 забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Envigado FC U20, в том матче сыграли вничью.