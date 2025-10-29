Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Гонсалу - Женщины - Ceara (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Cearense Women: Сан-Гонсалу - ЖенщиныCeara (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Brazil Cearense Women
Сан-Гонсалу - Женщины
Завершен
0 : 6
29 октября 2025
Ceara (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Сан-Гонсалу - Женщины — Ceara (W)

Статистика матча

Атаки
79
145
Угловые
1
8
Игры 4 тур
30.10.2025
Movimenta Women
-:-
Hiroos Cariri Women
Отменен
29.10.2025
Сан-Гонсалу - Женщины
0:6
Ceara (W)
Завершен
19.10.2025
Movimenta Women
-:-
Hiroos Cariri Women
Отменен
12.10.2025
Movimenta Women
-:-
Hiroos Cariri Women
Отменен
