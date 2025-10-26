Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Malleco Unido — АК Колина . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Malleco Unido — АК Колина

Команда Malleco Unido в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-16. Команда АК Колина, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-7. Команда Malleco Unido в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АК Колина забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды АК Колина, в том матче победу одержали хозяева.