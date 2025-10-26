Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Malleco Unido - АК Колина 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Malleco UnidoАК Колина . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Malleco Unido
Завершен
0 : 5
26 октября 2025
АК Колина
7'
23'
30'
51'
70'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Deportes Colina icon
7'
Deportes Colina icon
23'
Deportes Colina icon
30'
Счет после первого тайма 0:3
Deportes Colina icon
51'
Deportes Colina icon
70'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
7'
Deportes Colina - 1-ый Гол
21'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
23'
Deportes Colina - 2-ой Гол
30'
Deportes Colina - 3-ий Гол
42'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
47'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
51'
Deportes Colina - 4-ый Гол
58'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
63'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
66'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
70'
Deportes Colina - 5-ый Гол
79'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
90'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
90+1'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Malleco Unido — АК Колина

Команда Malleco Unido в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-16. Команда АК Колина, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-7. Команда Malleco Unido в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АК Колина забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды АК Колина, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Malleco Unido
Malleco Unido
АК Колина
Malleco Unido
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.07.2025
АК Колина
АК Колина
5:1
Malleco Unido
Malleco Unido
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Malleco Unido Malleco Unido
38%
АК Колина АК Колина
62%
Атаки
83
79
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
4
16
Комментарии к матчу
