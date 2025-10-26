Смотреть онлайн АСК Гендрим - Помпье 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мавритания — Чемпионат Мавритании по футболу. Лига 1: АСК Гендрим — Помпье . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
Превью матча АСК Гендрим — Помпье
Команда АСК Гендрим в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8.