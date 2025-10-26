Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Devonshire Colts - St. George's Colts 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bermuda Premier League: Devonshire ColtsSt. George's Colts . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Bermuda Premier League
Devonshire Colts
15'
51'
60'
90+7'
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
St. George's Colts
Devonshire Colts icon
15'
Счет после первого тайма 1:0
Devonshire Colts icon
51'
Devonshire Colts icon
60'
Devonshire Colts icon
90+7'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
St. George's Colts - Угловой
15'
Devonshire Colts - 1-ый Гол
20'
Угловой
Devonshire Colts - Угловой
33'
Devonshire Colts - Незабитый пенальти
38'
Угловой
St. George's Colts - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Devonshire Colts - Угловой
51'
Devonshire Colts - 2-ой Гол
57'
Угловой
St. George's Colts - Угловой
60'
Devonshire Colts - 3-ий Гол
69'
Угловой
Devonshire Colts - Угловой
90'
Угловой
St. George's Colts - Угловой
90+7'
Devonshire Colts - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Devonshire Colts — St. George's Colts

Статистика матча

Угловые
3
4
Комментарии к матчу
