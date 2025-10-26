26.10.2025
New King - Кипанга 26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Zanzibar Premier League: New King — Кипанга . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .
Текстовая трансляция
5'
New King - Угловой
7'
New King - Угловой
11'
Кипанга - Угловой
13'
New King - Угловой
16'
Кипанга - 1-ый Гол
27'
New King - Угловой
27'
New King - Угловой
36'
Кипанга - Угловой
38'
New King - Угловой
40'
New King - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
New King - 2-ой Гол
68'
New King - 3-ий Гол
75'
New King - Угловой
77'
New King - Угловой
78'
Кипанга - Угловой
79'
Кипанга - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча New King — Кипанга
Статистика матча
Атаки
78
77
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
1
