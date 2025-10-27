Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Салсетте - Brothers WA 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияIndia Mumbai Super Division: СалсеттеBrothers WA . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 11:10 по московскому времени .

МСК
India Mumbai Super Division
Салсетте
Завершен
0 : 2
27 октября 2025
Brothers WA
40'
48'
Brothers WA icon
40'
Счет после первого тайма 0:1
Brothers WA icon
48'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Brothers WA - Угловой
19'
Угловой
Салсетте - Угловой
29'
Угловой
Салсетте - Угловой
30'
Угловой
Салсетте - Угловой
40'
Brothers WA - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Brothers WA - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Brothers WA - 2-ой Гол
50'
Угловой
Салсетте - Угловой
76'
Угловой
Brothers WA - Угловой
86'
Угловой
Салсетте - Угловой
90'
Угловой
Салсетте - Угловой
90'
Угловой
Салсетте - Угловой
90+1'
Угловой
Салсетте - Угловой
90+2'
Угловой
Brothers WA - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Салсетте — Brothers WA

Команда Салсетте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-14. Команда Brothers WA, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Салсетте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Brothers WA забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Салсетте Салсетте
53%
Brothers WA Brothers WA
47%
Атаки
63
66
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
1
7
Комментарии к матчу
