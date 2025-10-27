Смотреть онлайн Салсетте - Brothers WA 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Mumbai Super Division: Салсетте — Brothers WA . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 11:10 по московскому времени .
Превью матча Салсетте — Brothers WA
Команда Салсетте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-14. Команда Brothers WA, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Салсетте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Brothers WA забивает 0, пропускает 0.