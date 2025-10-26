Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division : Спортиво Итено — Клуб Олимпия де Ита . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Спортиво Итено — Клуб Олимпия де Ита

Команда Спортиво Итено в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда Клуб Олимпия де Ита, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-9. Команда Спортиво Итено в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Клуб Олимпия де Ита забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Клуб Олимпия де Ита, в том матче победу одержали хозяева.