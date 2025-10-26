Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Спортиво Итено - Клуб Олимпия де Ита 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: Спортиво ИтеноКлуб Олимпия де Ита . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
Спортиво Итено
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Клуб Олимпия де Ита
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Спортиво Итено - Угловой
43'
Угловой
Клуб Олимпия де Ита - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Клуб Олимпия де Ита - Угловой
52'
Угловой
Клуб Олимпия де Ита - Угловой
52'
Угловой
Клуб Олимпия де Ита - Угловой
53'
Угловой
Клуб Олимпия де Ита - Угловой
60'
Угловой
Клуб Олимпия де Ита - Угловой
78'
Угловой
Спортиво Итено - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Спортиво Итено — Клуб Олимпия де Ита

Команда Спортиво Итено в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда Клуб Олимпия де Ита, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-9. Команда Спортиво Итено в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Клуб Олимпия де Ита забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Клуб Олимпия де Ита, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Спортиво Итено
Спортиво Итено
Клуб Олимпия де Ита
Спортиво Итено
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.07.2025
Клуб Олимпия де Ита
Клуб Олимпия де Ита
3:1
Спортиво Итено
Спортиво Итено
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Спортиво Итено Спортиво Итено
50%
Клуб Олимпия де Ита Клуб Олимпия де Ита
50%
Атаки
112
123
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
1
7
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA