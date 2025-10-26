Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн 24 Сентября - Кристобал Колон ХАС 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: 24 СентябряКристобал Колон ХАС . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
24 Сентября
74'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Кристобал Колон ХАС
44'
68'
90+8'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кристобал Колон ХАС icon
44'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
Кристобал Колон ХАС icon
68'
Club 24 de Septiembre icon
74'
Кристобал Колон ХАС icon
90+8'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
8'
Угловой
Кристобал Колон ХАС - Угловой
24'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
37'
Угловой
Кристобал Колон ХАС - Угловой
42'
Угловой
Кристобал Колон ХАС - Угловой
44'
Кристобал Колон ХАС - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
55'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
68'
Кристобал Колон ХАС - 2-ой Гол
74'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
74'
Club 24 de Septiembre - 3-ий Гол
83'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
86'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
88'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
90'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
90+3'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
90+8'
Кристобал Колон ХАС - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,2

Превью матча 24 Сентября — Кристобал Колон ХАС

Команда 24 Сентября в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-13. Команда Кристобал Колон ХАС, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-11. Команда 24 Сентября в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кристобал Колон ХАС забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Кристобал Колон ХАС, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

24 Сентября
24 Сентября
Кристобал Колон ХАС
24 Сентября
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.07.2025
Кристобал Колон ХАС
Кристобал Колон ХАС
0:0
24 Сентября
24 Сентября
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
24 Сентября 24 Сентября
57%
Кристобал Колон ХАС Кристобал Колон ХАС
43%
Атаки
188
118
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
19
9
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Зауралье Курган Зауралье Курган
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
19 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA