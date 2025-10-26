Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division : 24 Сентября — Кристобал Колон ХАС . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча 24 Сентября — Кристобал Колон ХАС

Команда 24 Сентября в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-13. Команда Кристобал Колон ХАС, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-11. Команда 24 Сентября в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кристобал Колон ХАС забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Кристобал Колон ХАС, в том матче сыграли вничью.