Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division : Atlantida — 3 Новембре . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Atlantida — 3 Новембре

Команда Atlantida в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда 3 Новембре, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-13. Команда Atlantida в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. 3 Новембре забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июля 2025 на поле команды 3 Новембре, в том матче победу одержали хозяева.