26.10.2025

Смотреть онлайн Atlantida - 3 Новембре 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: Atlantida3 Новембре . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
Atlantida
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
3 Новембре
90+3'
Счет после первого тайма 0:0
3 Новембре icon
90+3'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
3 Новембре - Угловой
20'
Угловой
3 Новембре - Угловой
31'
Угловой
Atlantida - Угловой
43'
Угловой
3 Новембре - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
Угловой
Atlantida - Угловой
67'
Угловой
Atlantida - Угловой
72'
Угловой
3 Новембре - Угловой
87'
Угловой
3 Новембре - Угловой
90+3'
3 Новембре - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Atlantida — 3 Новембре

Команда Atlantida в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда 3 Новембре, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-13. Команда Atlantida в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. 3 Новембре забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июля 2025 на поле команды 3 Новембре, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Atlantida
Atlantida
3 Новембре
Atlantida
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.07.2025
3 Новембре
3 Новембре
1:0
Atlantida
Atlantida
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Atlantida Atlantida
55%
3 Новембре 3 Новембре
45%
Атаки
101
92
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
