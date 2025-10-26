26.10.2025
Смотреть онлайн Mineros Zacatecas CDMX - Caudillos De Morelos FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Mineros Zacatecas CDMX — Caudillos De Morelos FC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
Caudillos De Morelos FC
39'
90+2'
Caudillos De Morelos FC
90+2'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
11'
Mineros Zacatecas CDMX - Угловой
12'
Caudillos De Morelos FC - Угловой
15'
Mineros Zacatecas CDMX - Угловой
20'
Mineros Zacatecas CDMX - Угловой
26'
Mineros Zacatecas CDMX - Угловой
39'
Caudillos De Morelos FC - 1-ый Гол
45'
Caudillos De Morelos FC - Угловой
47'
Caudillos De Morelos FC - Угловой
55'
Caudillos De Morelos FC - Угловой
61'
Caudillos De Morelos FC - Угловой
66'
Caudillos De Morelos FC - Угловой
67'
Mineros Zacatecas CDMX - Угловой
68'
Mineros Zacatecas CDMX - Угловой
74'
Caudillos De Morelos FC - Угловой
90+2'
Caudillos De Morelos FC - Угловой
90+2'
Caudillos De Morelos FC - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
61
64
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
5
6
