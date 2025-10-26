26.10.2025
Смотреть онлайн Club Atletico Inter - Киервос II 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Club Atletico Inter — Киервос II . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
Киервос II
31'
60'
Текстовая трансляция
31'
Киервос II - 1-ый Гол
37'
Club Atletico Inter - Угловой
45+1'
Club Atletico Inter - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
Киервос II - 2-ой Гол
68'
Киервос II - Угловой
69'
Club Atletico Inter - Угловой
69'
Club Atletico Inter - Угловой
78'
Club Atletico Inter - Угловой
80'
Club Atletico Inter - Угловой
87'
Киервос II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Club Atletico Inter — Киервос II
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
78
69
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу