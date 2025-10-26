Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Азукарерос де Тезонапа - Héroes de Zaci Hidalgo 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Азукарерос де ТезонапаHéroes de Zaci Hidalgo . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:08 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Азукарерос де Тезонапа
11'
41'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Héroes de Zaci Hidalgo
90+4'
Азукарерос де Тезонапа icon
11'
Азукарерос де Тезонапа icon
41'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
Héroes de Zaci CDMX icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,4
Текстовая трансляция
11'
Азукарерос де Тезонапа - 1-ый Гол
16'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
26'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
33'
Угловой
Héroes de Zaci CDMX - Угловой
41'
Азукарерос де Тезонапа - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
48'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
54'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
90+4'
Héroes de Zaci CDMX - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,4

Превью матча Азукарерос де Тезонапа — Héroes de Zaci Hidalgo

Команда Азукарерос де Тезонапа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-3.

Статистика матча

Владение мячом
Азукарерос де Тезонапа Азукарерос де Тезонапа
58%
Héroes de Zaci Hidalgo Héroes de Zaci Hidalgo
42%
Атаки
70
66
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
