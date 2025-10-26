Смотреть онлайн Atletico San Luis U19 - Некакса U19 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Atletico San Luis U19 — Некакса U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Atletico San Luis U19 — Некакса U19
Команда Atletico San Luis U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Некакса U19, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-16. Команда Atletico San Luis U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Некакса U19 забивает 1, пропускает 2.