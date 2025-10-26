Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Atletico San Luis U19 - Некакса U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Atletico San Luis U19Некакса U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19
Atletico San Luis U19
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Некакса U19
79'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Некакса U19 icon
79'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Некакса U19 - Угловой
12'
Угловой
Некакса U19 - Угловой
30'
Угловой
Некакса U19 - Угловой
37'
Угловой
Некакса U19 - Угловой
38'
Угловой
Atletico San Luis U19 - Угловой
45'
Угловой
Atletico San Luis U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
47'
Угловой
Atletico San Luis U19 - Угловой
48'
Угловой
Некакса U19 - Угловой
56'
Угловой
Некакса U19 - Угловой
57'
Угловой
Некакса U19 - Угловой
66'
Atletico San Luis U19 - Незабитый пенальти
67'
Угловой
Atletico San Luis U19 - Угловой
79'
Некакса U19 - 1-ый Гол
83'
Угловой
Atletico San Luis U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3

Превью матча Atletico San Luis U19 — Некакса U19

Команда Atletico San Luis U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Некакса U19, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-16. Команда Atletico San Luis U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Некакса U19 забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
49
52
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу
