26.10.2025

Смотреть онлайн Santos Laguna Premier U19 - Gallos Blancos de Queretaro 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Santos Laguna Premier U19Gallos Blancos de Queretaro . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19
Santos Laguna Premier U19
39'
59'
90+2'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Gallos Blancos de Queretaro
45'
Santos Laguna Premier U19 icon
39'
Gallos Blancos de Queretaro icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
Santos Laguna Premier U19 icon
59'
Santos Laguna Premier U19 icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Santos Laguna Premier U19 - Угловой
6'
Угловой
Santos Laguna Premier U19 - Угловой
14'
Угловой
Santos Laguna Premier U19 - Угловой
19'
Угловой
Santos Laguna Premier U19 - Угловой
20'
Угловой
Santos Laguna Premier U19 - Угловой
39'
Santos Laguna Premier U19 - 1-ый Гол
45'
Gallos Blancos de Queretaro - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Santos Laguna Premier U19 - Угловой
52'
Угловой
Gallos Blancos de Queretaro - Угловой
54'
Угловой
Gallos Blancos de Queretaro - Угловой
57'
Угловой
Santos Laguna Premier U19 - Угловой
59'
Santos Laguna Premier U19 - 3-ий Гол
76'
Угловой
Santos Laguna Premier U19 - Угловой
90+2'
Santos Laguna Premier U19 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Santos Laguna Premier U19 — Gallos Blancos de Queretaro

Команда Santos Laguna Premier U19 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Gallos Blancos de Queretaro, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 17-20. Команда Santos Laguna Premier U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Gallos Blancos de Queretaro забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
67
61
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
6
3
