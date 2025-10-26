Смотреть онлайн Santos Laguna Premier U19 - Gallos Blancos de Queretaro 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Santos Laguna Premier U19 — Gallos Blancos de Queretaro . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Santos Laguna Premier U19 — Gallos Blancos de Queretaro
Команда Santos Laguna Premier U19 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Gallos Blancos de Queretaro, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 17-20. Команда Santos Laguna Premier U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Gallos Blancos de Queretaro забивает 2, пропускает 2.