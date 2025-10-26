Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 : Toluca U19 — Pachuca U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Toluca U19 — Pachuca U19

Команда Toluca U19 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-14. Команда Pachuca U19, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-13. Команда Toluca U19 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Pachuca U19 забивает 2, пропускает 1.