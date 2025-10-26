Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Toluca U19 - Pachuca U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Toluca U19Pachuca U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19
Toluca U19
37'
60'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Pachuca U19
10'
Смотреть онлайн
Pachuca U19 icon
10'
Toluca U19 icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Toluca U19 icon
60'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
10'
Pachuca U19 - 1-ый Гол
25'
Угловой
Toluca U19 - Угловой
37'
Toluca U19 - 2-ой Гол
43'
Угловой
Pachuca U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
Toluca U19 - Угловой
52'
Угловой
Toluca U19 - Угловой
56'
Угловой
Toluca U19 - Угловой
60'
Toluca U19 - 3-ий Гол
64'
Угловой
Toluca U19 - Угловой
80'
Угловой
Pachuca U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Toluca U19 — Pachuca U19

Команда Toluca U19 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-14. Команда Pachuca U19, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-13. Команда Toluca U19 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Pachuca U19 забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
74
65
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
9
3
Комментарии к матчу
