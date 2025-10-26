26.10.2025
Смотреть онлайн Club Celaya II - Club la Piedad FC Querétaro 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Club Celaya II — Club la Piedad FC Querétaro . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Club Celaya II
19'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Club la Piedad FC Querétaro
30'
90+3'
Club Celaya II
19'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
15'
Club Celaya II - Угловой
19'
Club Celaya II - 1-ый Гол
30'
Club la Piedad FC Querétaro - 2-ой Гол
45+1'
Club la Piedad FC Querétaro - Угловой
70'
Club Celaya II - Угловой
75'
Club la Piedad FC Querétaro - Угловой
77'
Club la Piedad FC Querétaro - Угловой
90+3'
Club la Piedad FC Querétaro - 3-ий Гол
Превью матча Club Celaya II — Club la Piedad FC Querétaro
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
110
124
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
5
10
Комментарии к матчу