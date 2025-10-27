Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн СЕФОР Чьяпас - Круз Азуль II 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: СЕФОР ЧьяпасКруз Азуль II . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
СЕФОР Чьяпас
35'
45+1'
51'
68'
Завершен
4 : 1
27 октября 2025
Круз Азуль II
74'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
СЕФОР Чьяпас icon
35'
СЕФОР Чьяпас icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:0
СЕФОР Чьяпас icon
51'
СЕФОР Чьяпас icon
68'
CD Cruz Azul Lagunas icon
74'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
25'
Угловой
СЕФОР Чьяпас - Угловой
35'
СЕФОР Чьяпас - 1-ый Гол
45+1'
СЕФОР Чьяпас - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
СЕФОР Чьяпас - Угловой
49'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
51'
СЕФОР Чьяпас - 3-ий Гол
55'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
55'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
56'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
56'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
57'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
60'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
68'
СЕФОР Чьяпас - 4-ый Гол
74'
CD Cruz Azul Lagunas - 5-ый Гол
81'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
82'
Угловой
СЕФОР Чьяпас - Угловой
86'
Угловой
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча СЕФОР Чьяпас — Круз Азуль II

Статистика матча

Угловые
3
10
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
21 Ноября
14:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA