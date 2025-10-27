27.10.2025
Смотреть онлайн СЕФОР Чьяпас - Круз Азуль II 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: СЕФОР Чьяпас — Круз Азуль II . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
СЕФОР Чьяпас
35'
45+1'
51'
68'
Завершен
4 : 1
27 октября 2025
Круз Азуль II
74'
Текстовая трансляция
8'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
25'
СЕФОР Чьяпас - Угловой
35'
СЕФОР Чьяпас - 1-ый Гол
45+1'
СЕФОР Чьяпас - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
48'
СЕФОР Чьяпас - Угловой
49'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
51'
СЕФОР Чьяпас - 3-ий Гол
55'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
55'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
56'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
56'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
57'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
60'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
68'
СЕФОР Чьяпас - 4-ый Гол
74'
CD Cruz Azul Lagunas - 5-ый Гол
81'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
82'
СЕФОР Чьяпас - Угловой
86'
CD Cruz Azul Lagunas - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1
Статистика матча
Угловые
3
10
