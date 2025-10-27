27.10.2025
Смотреть онлайн Halcones FC II - Sahuayo FC 27.10.2025. Прямая трансляция
МСК
Mexico Liga TDP
Halcones FC II
55'
Завершен
1 : 0
27 октября 2025
Текстовая трансляция
3'
Sahuayo FC - Угловой
15'
Sahuayo FC - Угловой
23'
Halcones FC II - Угловой
29'
Sahuayo FC - Угловой
35'
Halcones FC II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Halcones FC II - 1-ый Гол
84'
Sahuayo FC - Угловой
90+2'
Halcones FC II - Угловой
90+4'
Halcones FC II - Угловой
90+5'
Halcones FC II - Угловой
90+9'
Halcones FC II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
85
64
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
2
