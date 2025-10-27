Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Halcones FC II - Sahuayo FC 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Halcones FC IISahuayo FC . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Halcones FC II
55'
Завершен
1 : 0
27 октября 2025
Sahuayo FC
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Halcones FC II icon
55'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Sahuayo FC - Угловой
15'
Угловой
Sahuayo FC - Угловой
23'
Угловой
Halcones FC II - Угловой
29'
Угловой
Sahuayo FC - Угловой
35'
Угловой
Halcones FC II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Halcones FC II - 1-ый Гол
84'
Угловой
Sahuayo FC - Угловой
90+2'
Угловой
Halcones FC II - Угловой
90+4'
Угловой
Halcones FC II - Угловой
90+5'
Угловой
Halcones FC II - Угловой
90+9'
Угловой
Halcones FC II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Halcones FC II — Sahuayo FC

Статистика матча

Владение мячом
Halcones FC II Halcones FC II
51%
Sahuayo FC Sahuayo FC
49%
Атаки
85
64
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
21 Ноября
14:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
21 Ноября
03:37
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Нью-Джерси Нью-Джерси
Флорида Флорида
21 Ноября
03:07
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA