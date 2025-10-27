Смотреть онлайн SV Robinhood - SV Flora 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: SV Robinhood — SV Flora . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча SV Robinhood — SV Flora
Команда SV Robinhood в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-7. Команда SV Flora, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-6. Команда SV Robinhood в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SV Flora забивает 1, пропускает 1.