27.10.2025

Смотреть онлайн SV Robinhood - SV Flora 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: SV RobinhoodSV Flora . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Suriname Major League
SV Robinhood
86'
Завершен
1 : 0
27 октября 2025
SV Flora
Счет после первого тайма 0:0
SV Robinhood icon
86'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
35'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
36'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
36'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
40'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
41'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
43'
Угловой
SV Flora - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
60'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
71'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
81'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
86'
SV Robinhood - 1-ый Гол
90+1'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
90+2'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
90+5'
Угловой
SV Flora - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча SV Robinhood — SV Flora

Команда SV Robinhood в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-7. Команда SV Flora, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-6. Команда SV Robinhood в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SV Flora забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
52
31
Угловые
11
2
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
1
0
Комментарии к матчу
