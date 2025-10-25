25.10.2025
Смотреть онлайн Rio Branco - Mauaense (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista Cup Women: Rio Branco — Mauaense (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista Cup Women
Завершен
0 : 7
25 октября 2025
Превью матча Rio Branco — Mauaense (W)
Статистика матча
Атаки
105
129
Угловые
3
6
Комментарии к матчу