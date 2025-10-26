Смотреть онлайн Паленсия Гватемала - Poptun FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: Паленсия Гватемала — Poptun FC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Паленсия Гватемала — Poptun FC
Команда Паленсия Гватемала в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6.