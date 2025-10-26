Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Паленсия Гватемала - Poptun FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: Паленсия ГватемалаPoptun FC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Guatemala Segunda Division
Паленсия Гватемала
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Poptun FC
70'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Poptun FC icon
70'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
28'
Угловой
Poptun FC - Угловой
31'
Угловой
Poptun FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
63'
Угловой
Poptun FC - Угловой
70'
Poptun FC - 1-ый Гол
74'
Угловой
Паленсия Гватемала - Угловой
82'
Угловой
Poptun FC - Угловой
83'
Угловой
Паленсия Гватемала - Угловой
83'
Угловой
Паленсия Гватемала - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Паленсия Гватемала — Poptun FC

Команда Паленсия Гватемала в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6.

Статистика матча

Атаки
60
52
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
12
14
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
