25.10.2025
Смотреть онлайн Miami FC U20 - North Miami Island Soccer Academy 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионт США - UPSL: Miami FC U20 — North Miami Island Soccer Academy . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионт США - UPSL
Miami FC U20
33'
Счет после первого тайма 1:1
Miami FC U20
58'
Miami FC U20
89'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
17'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
18'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
19'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
20'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
26'
North Miami Island Soccer Academy - 1-ый Гол
33'
Miami FC U20 - 2-ой Гол
45+1'
Miami FC U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
55'
Miami FC U20 - Угловой
58'
Miami FC U20 - 3-ий Гол
61'
North Miami Island Soccer Academy - 4-ый Гол
63'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
71'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
74'
Miami FC U20 - Угловой
77'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
78'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
87'
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
89'
Miami FC U20 - 5-ый Гол
89'
North Miami Island Soccer Academy - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3
Превью матча Miami FC U20 — North Miami Island Soccer Academy
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
3
