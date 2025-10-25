Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Miami FC U20 - North Miami Island Soccer Academy 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионт США - UPSL: Miami FC U20North Miami Island Soccer Academy . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионт США - UPSL
Miami FC U20
33'
58'
89'
Завершен
3 : 3
25 октября 2025
North Miami Island Soccer Academy
26'
61'
89'
Смотреть онлайн
North Miami Island Soccer Academy icon
26'
Miami FC U20 icon
33'
Счет после первого тайма 1:1
Miami FC U20 icon
58'
North Miami Island Soccer Academy icon
61'
Miami FC U20 icon
89'
North Miami Island Soccer Academy icon
89'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
17'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
18'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
19'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
20'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
26'
North Miami Island Soccer Academy - 1-ый Гол
33'
Miami FC U20 - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Miami FC U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
55'
Угловой
Miami FC U20 - Угловой
58'
Miami FC U20 - 3-ий Гол
61'
North Miami Island Soccer Academy - 4-ый Гол
63'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
71'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
74'
Угловой
Miami FC U20 - Угловой
77'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
78'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
87'
Угловой
North Miami Island Soccer Academy - Угловой
89'
Miami FC U20 - 5-ый Гол
89'
North Miami Island Soccer Academy - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Miami FC U20 — North Miami Island Soccer Academy

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA