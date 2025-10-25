Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Sergipano A3 : Сокорренсе — Сокорро . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Сокорренсе — Сокорро

Команда Сокорренсе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-5. Команда Сокорро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда Сокорренсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сокорро забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Сокорро, в том матче победу одержали хозяева.