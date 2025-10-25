Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Сокорренсе - Сокорро 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Sergipano A3: СокорренсеСокорро . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Campeonato Sergipano A3
Сокорренсе
9'
43'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Сокорро
31'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сокорренсе icon
9'
Сокорро icon
31'
Сокорренсе icon
43'
Счет после первого тайма 2:1 : 5,3
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,3
Текстовая трансляция
9'
Сокорренсе - 1-ый Гол
14'
Угловой
Сокорро - Угловой
24'
Угловой
Сокорро - Угловой
24'
Угловой
Сокорро - Угловой
25'
Угловой
Сокорро - Угловой
31'
Сокорро - 2-ой Гол
43'
Сокорренсе - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 5,3
75'
Угловой
Сокорро - Угловой
80'
Угловой
Сокорро - Угловой
83'
Угловой
Сокорро - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,3

Превью матча Сокорренсе — Сокорро

Команда Сокорренсе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-5. Команда Сокорро, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда Сокорренсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сокорро забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Сокорро, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сокорренсе
Сокорренсе
Сокорро
Сокорренсе
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
31.10.2025
Сокорро
Сокорро
1:0
Сокорренсе
Сокорренсе
Обзор
20.09.2025
Сокорро
Сокорро
3:1
Сокорренсе
Сокорренсе
Обзор

Статистика матча

Атаки
69
125
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бурж Бурж
19 Ноября
22:30
Милан Милан
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина
19 Ноября
22:30
Вальядолид Вальядолид
Эстрела Эстрела
19 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA