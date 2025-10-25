Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Алебрихес де Оахака II - Tapachula Soconusco FC II 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Алебрихес де Оахака IITapachula Soconusco FC II . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Алебрихес де Оахака II
55'
74'
Завершен
2 : 3
25 октября 2025
Tapachula Soconusco FC II
26'
45'
75'
Смотреть онлайн
Tapachula Soconusco FC II icon
26'
Tapachula Soconusco FC II icon
45'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,3
Alebrijes de Алебрихес де Оахака II icon
55'
Alebrijes de Алебрихес де Оахака II icon
74'
Tapachula Soconusco FC II icon
75'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,3
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Alebrijes de Алебрихес де Оахака II - Угловой
18'
Угловой
Tapachula Soconusco FC II - Угловой
26'
Tapachula Soconusco FC II - 1-ый Гол
30'
Угловой
Tapachula Soconusco FC II - Угловой
43'
Угловой
Alebrijes de Алебрихес де Оахака II - Угловой
44'
Угловой
Tapachula Soconusco FC II - Угловой
45'
Tapachula Soconusco FC II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 2,3
55'
Alebrijes de Алебрихес де Оахака II - 3-ий Гол
74'
Alebrijes de Алебрихес де Оахака II - 4-ый Гол
75'
Tapachula Soconusco FC II - 5-ый Гол
88'
Угловой
Alebrijes de Алебрихес де Оахака II - Угловой
90'
Угловой
Tapachula Soconusco FC II - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,3

Превью матча Алебрихес де Оахака II — Tapachula Soconusco FC II

Команда Алебрихес де Оахака II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-4.

Статистика матча

Атаки
72
72
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу
