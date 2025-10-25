Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Deportivo Saprissa U19 - Puntarenas U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U19 League: Deportivo Saprissa U19Puntarenas U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Costa Rica U19 League
Deportivo Saprissa U19
23'
26'
50'
61'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Puntarenas U19
90'
Deportivo Saprissa U19 icon
23'
Deportivo Saprissa U19 icon
26'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,4
Deportivo Saprissa U19 icon
50'
Deportivo Saprissa U19 icon
61'
Puntarenas U19 icon
90'
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,4
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Deportivo Saprissa U19 - Угловой
22'
Угловой
Deportivo Saprissa U19 - Угловой
23'
Deportivo Saprissa U19 - 1-ый Гол
26'
Deportivo Saprissa U19 - 2-ой Гол
29'
Угловой
Puntarenas U19 - Угловой
32'
Угловой
Puntarenas U19 - Угловой
43'
Угловой
Puntarenas U19 - Угловой
45+2'
Угловой
Deportivo Saprissa U19 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,4
50'
Deportivo Saprissa U19 - 3-ий Гол
55'
Угловой
Puntarenas U19 - Угловой
56'
Угловой
Deportivo Saprissa U19 - Угловой
61'
Deportivo Saprissa U19 - 4-ый Гол
90'
Puntarenas U19 - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Puntarenas U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,4

Превью матча Deportivo Saprissa U19 — Puntarenas U19

Команда Deportivo Saprissa U19 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-9.

Статистика матча

Атаки
73
65
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
9
3
Комментарии к матчу
