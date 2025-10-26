Смотреть онлайн Аль-Джазира - Аджман 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭ — Кубок ОАЭ по футболу: Аль-Джазира — Аджман, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мохаммед бин Зайед Стэдиум.
Превью матча Аль-Джазира — Аджман
Команда Аль-Джазира в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-9. Команда Аджман, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Аль-Джазира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аджман забивает 1, пропускает 1.