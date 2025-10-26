Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Аль-Джазира - Аджман 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭКубок ОАЭ по футболу: Аль-ДжазираАджман, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мохаммед бин Зайед Стэдиум.

МСК, 4 тур, Стадион: Мохаммед бин Зайед Стэдиум
Кубок ОАЭ по футболу
Аль-Джазира
31'
43'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Аджман
37'
Аль-Джазира icon
31'
Аджман icon
37'
Аль-Джазира icon
43'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
31'
Аль-Джазира - 1-ый Гол
37'
Аджман - 2-ой Гол
43'
Аль-Джазира - 3-ий Гол
45+3'
Угловой
Аджман - Угловой
45+4'
Угловой
Аджман - Угловой
45+6'
Угловой
Аджман - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
82'
Угловой
Аджман - Угловой
90+1'
Угловой
Аджман - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Аль-Джазира — Аджман

Команда Аль-Джазира в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-9. Команда Аджман, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Аль-Джазира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аджман забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Джазира Аль-Джазира
49%
Аджман Аджман
51%
Атаки
96
96
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
4
8
Игры 4 тур
26.10.2025
Аль Джазира Аль Хамра
-:-
Аджман
Отменен
26.10.2025
Аль-Джазира
2:1
Аджман
Завершен
26.10.2025
Аль Хамриях
0:7
Аль-Айн
Завершен
25.10.2025
Аль-Наср Дубай
0:2
Банияс
Завершен
24.10.2025
Аль Вахда
3:1
Аль-Дафра
Завершен
24.10.2025
Шарджа
5:6
Dubai United
Завершен
Комментарии к матчу
