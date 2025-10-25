Смотреть онлайн Петах Тиква - Beitar Kfar Saba 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Петах Тиква — Beitar Kfar Saba . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Петах Тиква — Beitar Kfar Saba
Команда Петах Тиква в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-5.