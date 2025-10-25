Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Петах Тиква - Beitar Kfar Saba 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Петах ТикваBeitar Kfar Saba . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг
Петах Тиква
13'
90+9'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Beitar Kfar Saba
82'
90+3'
Петах Тиква icon
13'
Счет после первого тайма 1:0
Beitar Kfar Saba icon
82'
Beitar Kfar Saba icon
90+3'
Петах Тиква icon
90+9'
Текстовая трансляция
13'
Петах Тиква - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Петах Тиква - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
64'
Угловой
Beitar Kfar Saba - Угловой
82'
Beitar Kfar Saba - 2-ой Гол
90+3'
Beitar Kfar Saba - 3-ий Гол
90+9'
Угловой
Петах Тиква - Угловой
90+9'
Петах Тиква - 4-ый Гол

Превью матча Петах Тиква — Beitar Kfar Saba

Команда Петах Тиква в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-5.

Статистика матча

Владение мячом
Петах Тиква Петах Тиква
39%
Beitar Kfar Saba Beitar Kfar Saba
61%
Атаки
79
96
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
4
