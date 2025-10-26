Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3 : Тэджон — Пхочхон . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

Превью матча Тэджон — Пхочхон

Команда Тэджон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Пхочхон, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Тэджон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пхочхон забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Тэджон, в том матче победу одержали хозяева.