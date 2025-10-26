Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Тэджон - Пхочхон 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи - К-Лига 3: ТэджонПхочхон . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3
Тэджон
56'
83'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Пхочхон
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Тэджон icon
56'
Тэджон icon
83'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Тэджон - Угловой
8'
Угловой
Пхочхон - Угловой
27'
Угловой
Тэджон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
56'
Тэджон - 1-ый Гол
65'
Угловой
Пхочхон - Угловой
73'
Угловой
Пхочхон - Угловой
83'
Тэджон - 2-ой Гол
90+5'
Угловой
Пхочхон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1

Превью матча Тэджон — Пхочхон

Команда Тэджон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Пхочхон, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Тэджон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пхочхон забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Тэджон, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Тэджон
Тэджон
Пхочхон
Тэджон
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.10.2025
Тэджон
Тэджон
2:0
Пхочхон
Пхочхон
Обзор
15.06.2025
Пхочхон
Пхочхон
2:6
Тэджон
Тэджон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тэджон Тэджон
41%
Пхочхон Пхочхон
59%
Атаки
122
109
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
