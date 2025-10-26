26.10.2025
Смотреть онлайн Pontevedra B - CD Beluso 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: Pontevedra B — CD Beluso . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
1'
Pontevedra B - Угловой
5'
CD Beluso - Угловой
10'
Pontevedra B - 1-ый Гол
11'
Pontevedra B - Угловой
20'
Pontevedra B - 2-ой Гол
29'
Pontevedra B - Угловой
37'
CD Beluso - Угловой
38'
CD Beluso - Угловой
38'
CD Beluso - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Pontevedra B - Угловой
54'
Pontevedra B - 3-ий Гол
60'
Pontevedra B - 4-ый Гол
64'
Pontevedra B - Угловой
67'
CD Beluso - Угловой
75'
Pontevedra B - Угловой
88'
CD Beluso - 5-ый Гол
90+3'
Pontevedra B - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
68
87
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
7
4
