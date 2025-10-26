Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Pontevedra B - CD Beluso 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига: Pontevedra BCD Beluso . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига
Pontevedra B
10'
20'
54'
60'
90+3'
Завершен
5 : 1
26 октября 2025
CD Beluso
88'
Смотреть онлайн
Pontevedra B icon
10'
Pontevedra B icon
20'
Счет после первого тайма 2:0
Pontevedra B icon
54'
Pontevedra B icon
60'
CD Beluso icon
88'
Pontevedra B icon
90+3'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Pontevedra B - Угловой
5'
Угловой
CD Beluso - Угловой
10'
Pontevedra B - 1-ый Гол
11'
Угловой
Pontevedra B - Угловой
20'
Pontevedra B - 2-ой Гол
29'
Угловой
Pontevedra B - Угловой
37'
Угловой
CD Beluso - Угловой
38'
Угловой
CD Beluso - Угловой
38'
Угловой
CD Beluso - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Pontevedra B - Угловой
54'
Pontevedra B - 3-ий Гол
60'
Pontevedra B - 4-ый Гол
64'
Угловой
Pontevedra B - Угловой
67'
Угловой
CD Beluso - Угловой
75'
Угловой
Pontevedra B - Угловой
88'
CD Beluso - 5-ый Гол
90+3'
Pontevedra B - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча Pontevedra B — CD Beluso

Статистика матча

Владение мячом
Pontevedra B Pontevedra B
45%
CD Beluso CD Beluso
55%
Атаки
68
87
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
