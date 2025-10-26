26.10.2025
Смотреть онлайн San Tirso SD - Lalin 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: San Tirso SD — Lalin . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
Испания - Региональная лига
San Tirso SD
90+1'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Lalin
24'
59'
Текстовая трансляция
3'
San Tirso SD - Угловой
5'
Lalin - Угловой
7'
Lalin - Угловой
14'
Lalin - Угловой
16'
San Tirso SD - Угловой
24'
Lalin - 1-ый Гол
37'
San Tirso SD - Угловой
37'
San Tirso SD - Угловой
43'
San Tirso SD - Угловой
45+4'
Lalin - Угловой
45+5'
Lalin - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
San Tirso SD - Угловой
59'
Lalin - 2-ой Гол
71'
San Tirso SD - Угловой
71'
San Tirso SD - Угловой
77'
San Tirso SD - Угловой
90+1'
San Tirso SD - 3-ий Гол
90+8'
San Tirso SD - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча San Tirso SD — Lalin
Статистика матча
Владение мячом
67%
33%
Атаки
0
0
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу