26.10.2025
Смотреть онлайн АД Лобон - РКП Вальвердено 26.10.2025. Прямая трансляция
МСК
Испания - Региональная лига
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
РКП Вальвердено
29'
45+1'
РКП Вальвердено
29'
РКП Вальвердено
45+1'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
28'
АД Лобон - Угловой
29'
РКП Вальвердено - Угловой
29'
РКП Вальвердено - 1-ый Гол
33'
РКП Вальвердено - Угловой
39'
АД Лобон - Угловой
45'
РКП Вальвердено - Угловой
45+1'
РКП Вальвердено - 2-ой Гол
46'
АД Лобон - Угловой
53'
РКП Вальвердено - Угловой
62'
АД Лобон - Угловой
68'
АД Лобон - Угловой
74'
РКП Вальвердено - Угловой
74'
РКП Вальвердено - Угловой
77'
АД Лобон - Угловой
88'
АД Лобон - Угловой
89'
АД Лобон - Угловой
Превью матча АД Лобон — РКП Вальвердено
Статистика матча
Владение мячом
64%
36%
Атаки
110
82
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
5
6
