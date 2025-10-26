26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: CD Bolanego — La Roda CF . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
Испания - Региональная лига
Завершен
0 : 4
26 октября 2025
La Roda CF
11'
37'
50'
75'
La Roda CF
11'
La Roda CF
37'
Счет после первого тайма 0:2
La Roda CF
50'
La Roda CF
75'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
6'
La Roda CF - Угловой
9'
La Roda CF - Угловой
11'
La Roda CF - 1-ый Гол
22'
La Roda CF - Угловой
23'
CD Bolanego - Угловой
33'
La Roda CF - Угловой
37'
La Roda CF - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
50'
La Roda CF - 3-ий Гол
75'
La Roda CF - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4
Превью матча CD Bolanego — La Roda CF
Статистика матча
Владение мячом
54%
46%
Атаки
0
0
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
4
