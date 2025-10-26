Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн CD Bolanego - La Roda CF 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига: CD BolanegoLa Roda CF . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига
CD Bolanego
Завершен
0 : 4
26 октября 2025
La Roda CF
11'
37'
50'
75'
La Roda CF icon
11'
La Roda CF icon
37'
Счет после первого тайма 0:2
La Roda CF icon
50'
La Roda CF icon
75'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
6'
Угловой
La Roda CF - Угловой
9'
Угловой
La Roda CF - Угловой
11'
La Roda CF - 1-ый Гол
22'
Угловой
La Roda CF - Угловой
23'
Угловой
CD Bolanego - Угловой
33'
Угловой
La Roda CF - Угловой
37'
La Roda CF - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
50'
La Roda CF - 3-ий Гол
75'
La Roda CF - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча CD Bolanego — La Roda CF

Статистика матча

Владение мячом
CD Bolanego CD Bolanego
54%
La Roda CF La Roda CF
46%
Атаки
0
0
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
4
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA