26.10.2025
Смотреть онлайн Minglanilla CF - Atletico Teresiano 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: Minglanilla CF — Atletico Teresiano . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени .
МСК
Испания - Региональная лига
Minglanilla CF
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
35'
41'
50'
87'
Текстовая трансляция
3'
Minglanilla CF - Угловой
4'
Minglanilla CF - Угловой
11'
Minglanilla CF - Угловой
14'
Minglanilla CF - Угловой
24'
Minglanilla CF - Угловой
31'
Atletico Teresiano - Угловой
35'
Atletico Teresiano - Угловой
35'
Minglanilla CF - 1-ый Гол
41'
Minglanilla CF - 2-ой Гол
47'
Atletico Teresiano - 3-ий Гол
50'
Minglanilla CF - 4-ый Гол
64'
Atletico Teresiano - Угловой
67'
Atletico Teresiano - Угловой
68'
Atletico Teresiano - Угловой
69'
Minglanilla CF - Угловой
87'
Minglanilla CF - 5-ый Гол
88'
Atletico Teresiano - Угловой
Превью матча Minglanilla CF — Atletico Teresiano
Статистика матча
Угловые
6
6
Комментарии к матчу