Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Minglanilla CF - Atletico Teresiano 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига: Minglanilla CFAtletico Teresiano . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига
Minglanilla CF
35'
41'
50'
87'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Atletico Teresiano
47'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Minglanilla CF icon
35'
Minglanilla CF icon
41'
Счет после первого тайма 2:0
Atletico Teresiano icon
47'
Minglanilla CF icon
50'
Minglanilla CF icon
87'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Minglanilla CF - Угловой
4'
Угловой
Minglanilla CF - Угловой
11'
Угловой
Minglanilla CF - Угловой
14'
Угловой
Minglanilla CF - Угловой
24'
Угловой
Minglanilla CF - Угловой
31'
Угловой
Atletico Teresiano - Угловой
35'
Угловой
Atletico Teresiano - Угловой
35'
Minglanilla CF - 1-ый Гол
41'
Minglanilla CF - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
47'
Atletico Teresiano - 3-ий Гол
50'
Minglanilla CF - 4-ый Гол
64'
Угловой
Atletico Teresiano - Угловой
67'
Угловой
Atletico Teresiano - Угловой
68'
Угловой
Atletico Teresiano - Угловой
69'
Угловой
Minglanilla CF - Угловой
87'
Minglanilla CF - 5-ый Гол
88'
Угловой
Atletico Teresiano - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Minglanilla CF — Atletico Teresiano

Статистика матча

Угловые
6
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA