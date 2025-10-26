Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Brazil U20 (W) - Mexico U20 (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 International Women: Brazil U20 (W)Mexico U20 (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
U20 International Women
Brazil U20 (W)
18'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Mexico U20 (W)
Смотреть онлайн
Brazil U20 (W) icon
18'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,0
Текстовая трансляция
18'
Brazil U20 (W) - 1-ый Гол
26'
Угловой
Brazil U20 (W) - Угловой
39'
Угловой
Brazil U20 (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Brazil U20 (W) - Угловой
49'
Угловой
Brazil U20 (W) - Угловой
58'
Угловой
Mexico U20 (W) - Угловой
60'
Угловой
Brazil U20 (W) - Угловой
62'
Угловой
Mexico U20 (W) - Угловой
63'
Угловой
Mexico U20 (W) - Угловой
80'
Угловой
Brazil U20 (W) - Угловой
86'
Угловой
Mexico U20 (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,0

Превью матча Brazil U20 (W) — Mexico U20 (W)

Команда Brazil U20 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Brazil U20 (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Brazil U20 (W)
Brazil U20 (W)
Mexico U20 (W)
Brazil U20 (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.10.2025
Brazil U20 (W)
Brazil U20 (W)
3:0
Mexico U20 (W)
Mexico U20 (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Brazil U20 (W) Brazil U20 (W)
59%
Mexico U20 (W) Mexico U20 (W)
41%
Атаки
125
87
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
9
6
Комментарии к матчу
