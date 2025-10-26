Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 International Women : Brazil U20 (W) — Mexico U20 (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Brazil U20 (W) — Mexico U20 (W)

Команда Brazil U20 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Brazil U20 (W), в том матче победу одержали хозяева.