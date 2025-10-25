Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Подгорица U19 - FK Kom Podgorica U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧерногорияЧерногория - Лига U19: ФК Подгорица U19FK Kom Podgorica U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Черногория - Лига U19
ФК Подгорица U19
20'
34'
41'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
FK Kom Podgorica U19
86'
ФК Подгорица U19 icon
20'
ФК Подгорица U19 icon
34'
ФК Подгорица U19 icon
41'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,1
FK Kom Podgorica U19 icon
86'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Подгорица U19 - Угловой
20'
ФК Подгорица U19 - 1-ый Гол
34'
ФК Подгорица U19 - 2-ой Гол
37'
Угловой
FK Kom Podgorica U19 - Угловой
41'
ФК Подгорица U19 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 0,1
49'
Угловой
ФК Подгорица U19 - Угловой
50'
Угловой
ФК Подгорица U19 - Угловой
65'
Угловой
FK Kom Podgorica U19 - Угловой
77'
Угловой
FK Kom Podgorica U19 - Угловой
82'
Угловой
FK Kom Podgorica U19 - Угловой
83'
Угловой
ФК Подгорица U19 - Угловой
84'
Угловой
ФК Подгорица U19 - Угловой
86'
FK Kom Podgorica U19 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1

Превью матча ФК Подгорица U19 — FK Kom Podgorica U19

Команда ФК Подгорица U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда FK Kom Podgorica U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда ФК Подгорица U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. FK Kom Podgorica U19 забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Подгорица U19 ФК Подгорица U19
49%
FK Kom Podgorica U19 FK Kom Podgorica U19
51%
Атаки
0
0
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
