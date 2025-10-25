Смотреть онлайн ФК Подгорица U19 - FK Kom Podgorica U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Черногория — Черногория - Лига U19: ФК Подгорица U19 — FK Kom Podgorica U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Подгорица U19 — FK Kom Podgorica U19
Команда ФК Подгорица U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда FK Kom Podgorica U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда ФК Подгорица U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. FK Kom Podgorica U19 забивает 1, пропускает 0.