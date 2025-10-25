Превью матча ФК Подгорица U19 — FK Kom Podgorica U19

Команда ФК Подгорица U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда FK Kom Podgorica U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда ФК Подгорица U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. FK Kom Podgorica U19 забивает 1, пропускает 0.