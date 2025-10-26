Превью матча Хапоэль Махане Иегуда — Хапоэль Лод

Команда Хапоэль Махане Иегуда в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Хапоэль Лод, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-5. Команда Хапоэль Махане Иегуда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Хапоэль Лод забивает 1, пропускает 1.