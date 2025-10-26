Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Махане Иегуда - Хапоэль Лод 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Хапоэль Махане ИегудаХапоэль Лод . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг
Хапоэль Махане Иегуда
58'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Хапоэль Лод
23'
72'
Смотреть онлайн
MS Хапоэль Лод icon
23'
Счет после первого тайма 0:1
Хапоэль Махане Иегуда icon
58'
MS Хапоэль Лод icon
72'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Хапоэль Махане Иегуда - Угловой
13'
Угловой
Хапоэль Махане Иегуда - Угловой
23'
MS Хапоэль Лод - 1-ый Гол
31'
Угловой
Хапоэль Махане Иегуда - Угловой
34'
Угловой
Хапоэль Махане Иегуда - Угловой
40'
Угловой
MS Хапоэль Лод - Угловой
45+4'
Угловой
Хапоэль Махане Иегуда - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Хапоэль Махане Иегуда - Угловой
58'
Хапоэль Махане Иегуда - 2-ой Гол
72'
Угловой
MS Хапоэль Лод - Угловой
72'
MS Хапоэль Лод - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Хапоэль Махане Иегуда — Хапоэль Лод

Команда Хапоэль Махане Иегуда в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Хапоэль Лод, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-5. Команда Хапоэль Махане Иегуда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Хапоэль Лод забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хапоэль Махане Иегуда Хапоэль Махане Иегуда
54%
Хапоэль Лод Хапоэль Лод
46%
Атаки
79
80
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA