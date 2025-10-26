Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Maccabi Bnei Jaljulia - Хапоэль Кирьят Оно 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Maccabi Bnei JaljuliaХапоэль Кирьят Оно . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг
Maccabi Bnei Jaljulia
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Хапоэль Кирьят Оно
26'
28'
79'
Хапоэль Кирьят Оно icon
26'
Хапоэль Кирьят Оно icon
28'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,2
Хапоэль Кирьят Оно icon
79'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Maccabi Bnei Jaljulia - Угловой
7'
Угловой
Хапоэль Кирьят Оно - Угловой
26'
Хапоэль Кирьят Оно - 1-ый Гол
28'
Хапоэль Кирьят Оно - 2-ой Гол
42'
Угловой
Хапоэль Кирьят Оно - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,2
52'
Угловой
Maccabi Bnei Jaljulia - Угловой
79'
Хапоэль Кирьят Оно - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2

Превью матча Maccabi Bnei Jaljulia — Хапоэль Кирьят Оно

Статистика матча

Владение мячом
Maccabi Bnei Jaljulia Maccabi Bnei Jaljulia
56%
Хапоэль Кирьят Оно Хапоэль Кирьят Оно
44%
Атаки
163
112
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
