26.10.2025
Смотреть онлайн Maccabi Bnei Jaljulia - Хапоэль Кирьят Оно 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Maccabi Bnei Jaljulia — Хапоэль Кирьят Оно . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Хапоэль Кирьят Оно
26'
28'
79'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,2
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Maccabi Bnei Jaljulia - Угловой
7'
Хапоэль Кирьят Оно - Угловой
26'
Хапоэль Кирьят Оно - 1-ый Гол
28'
Хапоэль Кирьят Оно - 2-ой Гол
42'
Хапоэль Кирьят Оно - Угловой
52'
Maccabi Bnei Jaljulia - Угловой
79'
Хапоэль Кирьят Оно - 3-ий Гол
Превью матча Maccabi Bnei Jaljulia — Хапоэль Кирьят Оно
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
163
112
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу