26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Хапоэль Кфар Касем Шуаа — Beitar Tel Aviv Holon . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг
Хапоэль Кфар Касем Шуаа
14'
79'
Завершен
2 : 4
26 октября 2025
Beitar Tel Aviv Holon
45+4'
47'
64'
88'
Beitar Tel Aviv Bat Yam
45+4'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
6'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - Угловой
7'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - Угловой
14'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - 1-ый Гол
20'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - Угловой
45+4'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - 3-ий Гол
56'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - Угловой
63'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - Угловой
64'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - 4-ый Гол
79'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - 5-ый Гол
88'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
91
93
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
3
9
