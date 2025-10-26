Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Кфар Касем Шуаа - Beitar Tel Aviv Holon 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Хапоэль Кфар Касем ШуааBeitar Tel Aviv Holon . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг
Хапоэль Кфар Касем Шуаа
14'
79'
Завершен
2 : 4
26 октября 2025
Beitar Tel Aviv Holon
45+4'
47'
64'
88'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa icon
14'
Beitar Tel Aviv Bat Yam icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:1
Beitar Tel Aviv Bat Yam icon
47'
Beitar Tel Aviv Bat Yam icon
64'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa icon
79'
Beitar Tel Aviv Bat Yam icon
88'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - Угловой
7'
Угловой
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - Угловой
14'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - 1-ый Гол
20'
Угловой
Beitar Tel Aviv Bat Yam - Угловой
45+4'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - 3-ий Гол
56'
Угловой
Beitar Tel Aviv Bat Yam - Угловой
63'
Угловой
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - Угловой
64'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - 4-ый Гол
79'
Hapoel Kafr Qasim Shouaa - 5-ый Гол
88'
Beitar Tel Aviv Bat Yam - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4

Превью матча Хапоэль Кфар Касем Шуаа — Beitar Tel Aviv Holon

Статистика матча

Владение мячом
Хапоэль Кфар Касем Шуаа Хапоэль Кфар Касем Шуаа
46%
Beitar Tel Aviv Holon Beitar Tel Aviv Holon
54%
Атаки
91
93
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
3
9
Комментарии к матчу
