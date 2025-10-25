25.10.2025
Смотреть онлайн Tap Tap FC (W) - Kneeling Warriors Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Либерия — Либерия - Национальная лига - Женщины: Tap Tap FC (W) — Kneeling Warriors Women . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Либерия - Национальная лига - Женщины
Завершен
1 : 4
25 октября 2025
Превью матча Tap Tap FC (W) — Kneeling Warriors Women
Статистика матча
Атаки
101
87
Угловые
0
3
