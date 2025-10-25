Смотреть онлайн Integracion Del Norte San Juan - Депортиво Салон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Integracion Del Norte San Juan — Депортиво Салон . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Integracion Del Norte San Juan — Депортиво Салон
Команда Integracion Del Norte San Juan в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Депортиво Салон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 26-14. Команда Integracion Del Norte San Juan в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Салон забивает 3, пропускает 1.