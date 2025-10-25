Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Integracion Del Norte San Juan - Депортиво Салон 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Integracion Del Norte San JuanДепортиво Салон . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
Integracion Del Norte San Juan
8'
11'
43'
67'
Завершен
4 : 2
25 октября 2025
Депортиво Салон
54'
82'
Смотреть онлайн
Integracion Del Norte San Juan icon
8'
Integracion Del Norte San Juan icon
11'
Integracion Del Norte San Juan icon
43'
Счет после первого тайма 3:0
Депортиво Салон icon
54'
Integracion Del Norte San Juan icon
67'
Депортиво Салон icon
82'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Integracion Del Norte San Juan - Угловой
8'
Integracion Del Norte San Juan - 1-ый Гол
10'
Угловой
Integracion Del Norte San Juan - Угловой
11'
Integracion Del Norte San Juan - 2-ой Гол
33'
Угловой
Integracion Del Norte San Juan - Угловой
33'
Угловой
Integracion Del Norte San Juan - Угловой
43'
Integracion Del Norte San Juan - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
54'
Депортиво Салон - 4-ый Гол
58'
Угловой
Integracion Del Norte San Juan - Угловой
67'
Integracion Del Norte San Juan - 5-ый Гол
78'
Угловой
Integracion Del Norte San Juan - Угловой
79'
Угловой
Integracion Del Norte San Juan - Угловой
81'
Угловой
Депортиво Салон - Угловой
82'
Депортиво Салон - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Integracion Del Norte San Juan — Депортиво Салон

Команда Integracion Del Norte San Juan в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Депортиво Салон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 26-14. Команда Integracion Del Norte San Juan в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Салон забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
62
54
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
23
3
Комментарии к матчу
