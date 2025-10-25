Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Реал Потоси - CD Guadalajara Qaqachaca 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Реал ПотосиCD Guadalajara Qaqachaca . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Division Profesional
Реал Потоси
20'
33'
45'
46'
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
CD Guadalajara Qaqachaca
Реал Потоси icon
20'
Реал Потоси icon
33'
Реал Потоси icon
45'
Счет после первого тайма 3:0 : 6,3
Реал Потоси icon
46'
Матч закончился со счётом 4:0 : 6,3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Реал Потоси - Угловой
11'
Угловой
Реал Потоси - Угловой
11'
Угловой
Реал Потоси - Угловой
17'
Угловой
Реал Потоси - Угловой
20'
Реал Потоси - 1-ый Гол
24'
Угловой
CD Guadalajara Qaqachaca - Угловой
33'
Реал Потоси - 2-ой Гол
37'
Угловой
Реал Потоси - Угловой
44'
Угловой
CD Guadalajara Qaqachaca - Угловой
45'
Реал Потоси - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 6,3
46'
Реал Потоси - 4-ый Гол
72'
Угловой
CD Guadalajara Qaqachaca - Угловой
80'
Угловой
CD Guadalajara Qaqachaca - Угловой
90'
Угловой
Реал Потоси - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 6,3

Превью матча Реал Потоси — CD Guadalajara Qaqachaca

Команда Реал Потоси в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-6. Команда CD Guadalajara Qaqachaca, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-8. Команда Реал Потоси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. CD Guadalajara Qaqachaca забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
0
Комментарии к матчу
