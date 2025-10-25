Смотреть онлайн Реал Потоси - CD Guadalajara Qaqachaca 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Реал Потоси — CD Guadalajara Qaqachaca . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
Превью матча Реал Потоси — CD Guadalajara Qaqachaca
Команда Реал Потоси в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-6. Команда CD Guadalajara Qaqachaca, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-8. Команда Реал Потоси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. CD Guadalajara Qaqachaca забивает 1, пропускает 1.