Смотреть онлайн Этуаль Филант Уагадугу - AS Доуанес Оуагадугу 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Буркина-Фасо — Чемпионат Буркина-Фасо по футболу: Этуаль Филант Уагадугу — AS Доуанес Оуагадугу . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Буркина-Фасо по футболу
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Текстовая трансляция
12'
AS Доуанес Оуагадугу - Угловой
14'
Этуаль Филант Уагадугу - Угловой
18'
AS Доуанес Оуагадугу - Угловой
41'
Этуаль Филант Уагадугу - Угловой
80'
AS Доуанес Оуагадугу - Угловой
Превью матча Этуаль Филант Уагадугу — AS Доуанес Оуагадугу
Статистика матча
Атаки
78
85
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
0
0
Комментарии к матчу