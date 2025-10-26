26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Намибия — Чемпионат Намибии по футболу. МТС Премьершип: Майти Ганнерс — Life Fighters . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Намибии по футболу. МТС Премьершип
Майти Ганнерс
35'
62'
Отменен
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
9'
Майти Ганнерс - Угловой
12'
Майти Ганнерс - Угловой
19'
Майти Ганнерс - Угловой
21'
Life Fighters - Угловой
29'
Майти Ганнерс - Угловой
35'
Майти Ганнерс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
46'
Майти Ганнерс - Угловой
49'
Life Fighters - Угловой
58'
Майти Ганнерс - Угловой
62'
Майти Ганнерс - 2-ой Гол
71'
Life Fighters - Угловой
77'
Life Fighters - Угловой
Превью матча Майти Ганнерс — Life Fighters
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
