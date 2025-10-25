Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Чемпионат Дагестана по футболу : FK Salyut Dolgoprudny — Сергиев Посад . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча FK Salyut Dolgoprudny — Сергиев Посад

Команда FK Salyut Dolgoprudny в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11. Команда Сергиев Посад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-5. Команда FK Salyut Dolgoprudny в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сергиев Посад забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Сергиев Посад, в том матче сыграли вничью.