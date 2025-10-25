25.10.2025
Смотреть онлайн Rospak FC - Эльмина Шаркс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гана — Кубок ФА Ганы по футболу: Rospak FC — Эльмина Шаркс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Кубок ФА Ганы по футболу
Rospak FC
6'
21'
89'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
1'
Rospak FC - Угловой
6'
Rospak FC - 1-ый Гол
21'
Rospak FC - Угловой
21'
Rospak FC - 2-ой Гол
24'
Rospak FC - Угловой
28'
Rospak FC - Угловой
45+1'
Эльмина Шаркс - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
65'
Эльмина Шаркс - Угловой
74'
Эльмина Шаркс - Угловой
86'
Эльмина Шаркс - Угловой
89'
Rospak FC - 3-ий Гол
90+1'
Эльмина Шаркс - Угловой
Превью матча Rospak FC — Эльмина Шаркс
История последних встреч
Rospak FC
Эльмина Шаркс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Эльмина Шаркс
1:0
Rospak FC
Статистика матча
Атаки
74
86
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу